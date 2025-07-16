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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 252'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 252'ye yükseldi.

Metin Aydemir  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 252'ye yükseldi

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma sürüyor.

Polis ekiplerinin, dün sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 8'i daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 252'ye çıktı.

Soruşturmada 78 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 41 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon

Yurt içi ve dışında FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı, temin edilen bu fonların da "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği tespit edilmiş, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, dün sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 244 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) elde edilen veriler ile ele geçirilen dijital materyal incelemeleri sonucu FETÖ'nün kurduğu yasa dışı finans sitemi deşifre edilmiş, yasa dışı sistemin ABD ve yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla yürütüldüğü belirlenmişti.

FETÖ'nün Kuzey Amerika, Balkan ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari örgüt üyeleri de dahil olmak üzere söz konusu illegal sistemle yaklaşık 7,5 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edilmişti.

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