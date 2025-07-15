Dolar
40.23
Euro
47.07
Altın
3,362.63
ETH/USDT
2,987.50
BTC/USDT
116,986.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaretinde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün" güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, kentin bölgelere ayırıldığı, her bölgeye sorumlu örgüt üyesi verildiği belirlendi.

Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edilen soruşturmada, terör örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı belirlendi.

FETÖ'yle bağlantıları olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde 17 bin 150 avro, 6 bin 580 dolar, 138 bin lira ve örgüt elebaşına ait 7 yasaklı kitap ve yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: 15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FETÖ'ye yönelik "sınav usulsüzlüğü" soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

FETÖ'ye yönelik "sınav usulsüzlüğü" soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik "sınav usulsüzlüğü" soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon
Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla yakalandı

Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet