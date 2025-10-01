Dolar
Gündem

Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mustafa Mert Karaca, Hamdi Dindirek  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Beşiktaş'ta ahşap binada yangın çıktı Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

