Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,840.19
ETH/USDT
4,118.00
BTC/USDT
113,412.00
BIST 100
10,996.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında yakalanan ve vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

Özcan Yıldırım  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) iş birliğinde vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H, B.K. ve M.Ş. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Veriler yurt dışına aktarılıyordu

USOM'un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi.

Çalışmalar sonucu elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

9 internet sitesi kapatıldı

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu 9 internet sitesi operasyonun ardından ele geçirilip erişime kapatıldı.

Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi. Güvenlik güçleri, bu gruplarda "siber casusluk faaliyetleri ve yasa dışı sorgu sistemleriyle mücadelede kararlılık" mesajı paylaşarak, bu grupları erişime kapattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Benzer haberler

MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da kaybolduktan sonra Mersin'de cesedi bulunan servis şoförünün faillerine Suriye'de operasyon

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 113 şüpheli adliyede

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 113 şüpheli adliyede
Muğla açıklarındaki teknede 210 kilogram skunk ele geçirildi

Muğla açıklarındaki teknede 210 kilogram skunk ele geçirildi
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet