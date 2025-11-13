Dolar
42.25
Euro
49.05
Altın
4,208.44
ETH/USDT
3,537.50
BTC/USDT
103,500.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı
Balıkesir Sındırgı'da art arda 4 deprem meydana geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı

Türkiye, robotik cerrahi alanında "referans ülke" konumuna ulaştı

Türkiye, robotik cerrahi alanında "referans ülke" konumuna ulaştı
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı
FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet