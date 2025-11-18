İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 14'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde "ana toplayıcı" olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve terörizmin finansmanı kapsamında örgüte fon sağladıkları anlaşılan 15'i Türk, 4'ü Kamerun vatandaşı 19 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonda 14 zanlının gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, 5 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen 6 şüpheli daha yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının "illegal para transferi" konulu yazısı ve ilgili kurumlardan iletilen bilgiler doğrultusunda çatışma bölgelerine yasa dışı para aktarımı yapılan "İKRA" isimli bir WhatsApp grubunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu grupta yer alan kişilere yönelik MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ silahlı terör örgütü kapsamında işlem görmüş şüphelilerle çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği ve şüpheli işlemlere karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin belirlendiği kaydedildi.
Şüphelilere yönelik İstanbul'un 4 ilçesinde bulunan 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.
Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulduğu ifade edildi.