Gündem

İstanbul'da Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi

İstanbul’da, “Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor” projesi kapsamında Türkiye ve Gazze’deki şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Koray Taşdemir  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
İstanbul'da Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Önder İmam Hatipliler Derneğinin projesi kapsamında Türkiye genelindeki imam hatip okullarında başlatılan fidan dikim etkinliklerinin İstanbul'daki programına katılan Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Gazze meselesinin insanlığın vicdan sınavı olduğunu, bu sınavı verenlerin ve veremeyenlerin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin millet ve devlet olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu anlamda tarihin doğru noktasında yer aldığına dikkati çeken Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın neresine giderse gitsin, 'Dünya, beşten büyüktür.' dedi. Milletimiz maddi ve manevi imkanlarını seferber etti. Kimisi duasıyla, kimisi ekonomik desteğiyle, kimisi alanlarda tavrını göstererek, safını belli ederek Gazze meselesinde olması gereken yerde oldu. İnşallah nasıl Gazze'deki zulme şahitlik ettiysek bu zulmü yapanların helak olmasına da şahitlik ederiz." diye konuştu.

Gül, öğrencilerin her birinin de birer fidan olduğunu belirterek, "Sizin gibi fidanların, yeni fidanları toprakla buluşturup hem bu duyguyu canlı tutması hem cennet vatan ülkemizin yeşillendirilmesine yapacağınız katkılar için de ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise "Derdimiz sadece bir ağaç, bir fidan dikmek değil. Biz bu fidanların her birine ülkemiz için şehit olmuş, bu vatanın evlatlarının isimlerini vereceğiz ve 75 yılı aşkın süredir Filistin topraklarında katil İsrail'in zulmü hakkında inleyen ve şehit olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, o Filistinli çocukların isimlerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Ayşe Öktür de okuduğu basın açıklamasında Filistin'e destek mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, "Ezelden ebede nehirden denize", "Aksa Tufanı diriltiyor insanı", "Şehadet bir çağrıdır nesillere, çağlara", "Filistin’de çocukların öldürülmesine dur de", "Sabır, savaş, zafer adım Müslüman", "Direnişin adı Gazze" ve “Bir çocuk ölür bin Ubeyde doğar” yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Gazze'de şehit olan çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Vali Gül, diktiği fidana şehit Serdar Uslu ile Filistinli şehit İbrahim Alwan’ın isimlerinin yazılı olduğu etiketi taktı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

