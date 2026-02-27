Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
Teknoloji

Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin (OSB) başkanlarıyla toplantı yaptı.

Zeynep Duyar  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Bakan Kacır, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Ankara

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte İstanbul'daki OSB başkanlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantıda İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası yöneticilerinin de yer aldığını belirten Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"İftar sonrasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, şehrimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Finanstan lojistiğe, savunma sanayisinden teknoloji girişimciliğine uzanan geniş ekosistemiyle İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifi. İstanbul'u küresel ölçekte lider bir AR-GE ve inovasyon merkezi haline getirmekte kararlıyız."

