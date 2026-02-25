Dolar
43.85
Euro
51.65
Altın
5,144.03
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
64,170.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bütüncül bir kalkınma anlayışıyla Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme

Ankara

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, bakanlar ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sekreterya görevini üstlendikleri YOİKK toplantısında, 2025-2026 dönemini kapsayan Eylem Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü sürdürürken, Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda üretim kapasitemizi artıracak ve yatırımların ülke genelinde dengeli dağılımını sağlayacağız. Güçlendirilmiş teşvik sistemimiz, finansman programlarımız ve yerel kalkınma vizyonumuzla Milli Teknoloji Hamlesi'ni tüm Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz. Bütüncül bir kalkınma anlayışıyla Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme

Bakan Kacır'dan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmamız devam etmektedir

Bakan Kacır: 2025'te 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik

Bakan Kacır: 2025'te 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devletin de milletin de aynı yöne baktığı bir anlayış içinde hareket ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devletin de milletin de aynı yöne baktığı bir anlayış içinde hareket ediyoruz
Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet