Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ekip  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Zekeriye Çelik/AA

İstanbul

Kentte özellikle kuzey kesimlerde sağanak etkili olmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Arnavutköy'de yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara sığındı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Maltepe'de yağış etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ise trafik yoğunluğu gözlenirken, motosiklet sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

