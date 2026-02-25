Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,149.07
ETH/USDT
1,853.20
BTC/USDT
64,166.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi
logo
Gündem

DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu
DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama

DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri" paneli düzenleyecek

DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi

İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet