DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) 90 bin kişinin görev yaptığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."

DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
