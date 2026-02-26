Dolar
43.88
Euro
51.81
Altın
5,179.60
ETH/USDT
1,988.00
BTC/USDT
66,814.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da “ASKON Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda “Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuşuyor. Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Gündem

Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev, Vucic, Mirziyoyev, Becirovic ve Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Liderler, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan da Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği
Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video klip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebrikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet