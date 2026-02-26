Dolar
Gündem

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde mitinglere ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı'na atılan moloz yığınları ve çöpler dikkati çekiyor.

26.02.2026
Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda moloz kirliliği Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

İstanbul

Zeytinburnu sahil hattında yer alan ve geçmişte birçok tarihi mitinge ev sahipliği yapan Kazlıçeşme Meydanı, çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.

İstanbul'un tarihi kara surlarının hemen bitişiğinde yer alan meydandaki atık birikimi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor.

Meydanda biriken moloz yığınları nedeniyle oluşan kirlilik havadan görüntülendi.

İstanbul'un fethinden hemen önce gerçekleşen Osmanlı kuşatması sırasında, Fatih Sultan Mehmet tarafından askerler için yaptırıldığı düşünülen Kazlıçeşme Fatih Camisi de bu bölgede yer alıyor.

Meydanın yanında bulunan yeşillik alan ise özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oluyor.



