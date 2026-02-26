Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Erdoğan, NSosyal hesabından, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
