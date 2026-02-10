Dolar
43.63
Euro
51.94
Altın
5,015.71
ETH/USDT
2,029.00
BTC/USDT
69,566.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı.

Fatma Nur Candan, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'de bir huzurevinde kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama

Öte yandan DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Türkiye'de bir huzurevinde kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddia edilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediği olayın Kasım 2022'de Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi'nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır.

Söz konusu paylaşım ve içerikler, daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunun, Türkiye'de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet