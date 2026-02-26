Dolar
43.88
Euro
51.92
Altın
5,168.20
ETH/USDT
2,067.50
BTC/USDT
68,069.00
BIST 100
13,859.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza günü etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem

DMM'den "şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreni" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği" iddiasını yalanladı.

Utku Şimşek  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
DMM'den "şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreni" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
"Türkiye Bursları"na bu yıl 200 bine yakın rekor sayıda başvuru yapıldı
Ankara'da "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Rolü" Paneli düzenlendi
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, Türk medyasının Suriye'de üstlendiği olumlu rolü vurguladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

DMM'den "şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreni" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

DMM'den "şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreni" ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama

DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama

DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı

DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı

DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı

DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet