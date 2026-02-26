MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla eylem hazırlığındaki 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüten 4 teröristin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.
Bunun üzerine MİT'in, Emniyet birimleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda 4 terörist yakalandı.
