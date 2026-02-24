Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,121.92
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
63,057.00
BIST 100
14,029.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı.

Harun Kutbe  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde, uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da başlatılan müzakere sürecinin ortaya koyduğu diyalog zemininin ne kadar kıymetli olduğu bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye olarak, kalıcı ve adil bir barış için çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşmasına yönelik her türlü çabaya katkı vermeyi, bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

AP, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine yaklaşımından endişe duyuyor

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmamız devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmamız devam etmektedir
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet