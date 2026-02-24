Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,121.55
ETH/USDT
1,807.80
BTC/USDT
62,953.00
BIST 100
14,038.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

İngiltere, enerji sektörü dahil Rusya'nın kritik gelirlerini hedef alarak yaklaşık 300 yeni yaptırım açıkladı.

Nuran Erkul Kaya  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılında duyurulan yaptırımların, bu dönemde Rusya'ya karşı hazırlanan en büyük yaptırım paketi olduğu belirtildi.

Yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını taşıyan ve dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketleri arasında yer alan PJSC Transneft'in hedef alındığı aktarılan açıklamada, bugüne kadar uluslararası yaptırımların Rusya'yı 450 milyar dolardan fazla zarara uğrattığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "gölge filo operatörü 2Rivers'ın" petrol ağındaki 175 şirketin ve 48 petrol tankerinin yaptırımlara tabi tutulduğu ifade edildi.

Aralarında Rus insansız hava araçları, parça ve teknoloji sağlayan uluslararası tedarikçiler de dahil 49 kuruluş ve kişinin yanı sıra Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün hedef alındığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın sınır ötesi ödemelerini işleyen 9 bankanın da yaptırım paketine dahil edildiği belirtildi.

Böylece, İngiltere Rusya'ya yönelik farklı alanlarda yaklaşık 300 yeni yaptırımı içeren paketi onayladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi"ne katıldı

İngiltere'den Rusya'ya geniş çaplı yaptırım paketi

AP, ABD'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine yaklaşımından endişe duyuyor

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da hakiki barış sağlanmadan Avrupa'da gerçek barış olamaz
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet