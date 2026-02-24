Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avustralya, Rusya bağlantılı 180 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Rusya ile bağlantılı 180 kişi, kurum ve gölge filoya ait gemilere yönelik yeni yaptırımların uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Avustralya, Rusya bağlantılı 180 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı

Ankara

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Bu eylemlerin "gayrimeşru ve kabul edilemez" olduğunu belirten Albanese, Moskova yönetimine baskının artırılması amacıyla Rusya bağlantılı 180 kişi, kurum ve gölge filoya ait gemilere yönelik yeni yaptırımların devreye sokulduğunu bildirdi.

Albanese, yeni yaptırımlarla Avustralya'nın Rusya’ya yönelik uyguladığı toplam yaptırım sayısının 1800'ün üzerine çıktığını kaydetti.

Rusya, "gizli gölge filo" kullanmakla suçlanıyor

Rus gölge filosuna ait olduğu düşünülen "Grinch" isimli petrol gemisi, ocakta Akdeniz'in en batısında, İspanya ile Fas arasında kalan Alboran Denizi'nde uluslararası sularda durdurulmuş ve Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Fos-sur-Mer'de alıkonmuştu.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

