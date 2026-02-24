Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB başkanlarından Ukrayna'ya destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde Ukrayna'ya siyasi, mali, ekonomik, askeri ve diplomatik desteğin süreceği mesajını verdi.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
AB başkanlarından Ukrayna'ya destek mesajı

Ankara/Brüksel

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ortak yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna’daki askeri hedeflerine ulaşamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Rusya, sahada ilerleme kaydedemediği için ağır kış koşulları ortasında Ukrayna’daki sivil ve kritik altyapıyı kasıtlı olarak hedef almaktadır. Bu kapsamda enerji altyapısı, hastaneler, okullar ve konutlar saldırıların hedefi olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin amacının Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayanan, kapsamlı, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi olduğunun altı çizilerek, "Böyle bir barışa ulaşmayı amaçlayan tüm çabaları destekliyoruz. Barışın onurlu ve uzun vadeli güvenlik sağlaması lazım." değerlendirmesi yer aldı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının barışın temel ilkeleri olması gerektiği kaydedilen açıklamada, hiçbir ülkenin komşusunu ilhak edemeyeceği, sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ve saldırganın ödüllendirilemeyeceği vurgulandı.

"Transatlantik dayanışma önemli"

Açıklamada, "Mevcut zorlu uluslararası ve jeopolitik ortamda, Ukrayna ile transatlantik ve küresel dayanışmanın sürdürülmesinin önemini vurguluyoruz." mesajı verildi.

AB'nin Ukrayna ve halkına kapsamlı siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamayı sürdüreceğinin altı çizilerek, 90 milyar avroluk kredinin ilk ödemesinin mümkün olan en kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yıpratma savaşı Rusya’yı giderek zayıflatmaktadır. Rusya’nın saldırganlığını durdurması ve barışa yönelik anlamlı müzakerelere katılması için baskıyı artırmaya kararlıyız. Rusya’nın enerji ve finans sektörlerine yönelik baskıyı artırmaya ve gölge filoya karşı ek tedbirler almaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Rusya’nın işlediği suçlar ve verdiği zararlar nedeniyle hesap vermesinin de sağlanacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci ve savaş sonrası yeniden inşa konusunda da Birliğin bu ülkeye tam destek vereceği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna’ya yönelik destek çabalarının, çatışmaların sona erdiği dönemi de kapsadığına dikkat çekilerek, "AB ve üye devletler, kendi yetki alanları çerçevesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya bir daha saldırmasını engellemek amacıyla güçlü ve güvenilir güvenlik garantilerine katkı sunmaya hazırdır." mesajı verildi.

AB, 4 yılın geride kaldığı savaşta Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğini" yineledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın maddi ve askeri birçok anlamda sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl önce başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Savaşın başlangıcından bu yana 10 kez Kiev'e geldiğini belirten Von der Leyen, "Avrupa'nın sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit etmek isterim. Maddi, askeri ve bu zorlu kış boyunca." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın haklı mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarının altını çizmek istediğini belirterek "Ukrayna halkı ve saldıran tarafa net bir mesaj göndermek istiyoruz. Barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız. Ukrayna'nın şartlarına göre barış." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'e gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD merkezli X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"4 yıllık haksız bir saldırı. Ukrayna'nın sarsılmaz cesaretinin 4. yılı. Avrupa'nın 4 yıllık sarsılmaz desteği. Tek bir ortak hedef. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak. Bu yüzden bugün Kiev'deyiz."

Norveç ve Danimarka'dan Ukrayna'ya maddi destek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Kiev'e gitti.

Store, Norveç'te yayın yapan NRK kanalına yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu askeri desteği almasının önemli olduğunu söyledi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'daki insani durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu kaydetti.

Bu arada, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina da Kiev'i ziyaret ediyor.

DMM'den haber sitesi görünümü verilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulan sitelere karşı uyarı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 17'nci duruşması başladı
Siber zorbalıkta aile temelli müdahaleler en güçlü koruyucu faktör
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebilir
Diyarbakır'da polisler, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda eğitim veriyor
