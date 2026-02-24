Dolar
Dünya

Fransa'da Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi'nin gitmemesi Washington-Paris arasında yeni gerilime yol açtı

Fransız basınında, Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD Büyükelçisi Charles Kushner’in gitmemesi üzerine Fransız bakanlarla görüşmesinin kısıtlanması, Paris-Washington hattında "yeni gerilim" olarak yorumlandı.

Şeyma Yiğit  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Fransa'da Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi'nin gitmemesi Washington-Paris arasında yeni gerilime yol açtı

Ankara

Fransız basınında, ABD’nin Paris Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Charles Kushner’in gitmemesi üzerine Fransız bakanlarla görüşmesinin kısıtlanması, Paris-Washington hattında "yeni gerilim" olarak yorumlandı.

Le Figaro ve Le Monde’un "ABD Büyükelçisi Charles Kushner çağırıldığı halde Dışişleri'ne gelmedi" başlığı ile gördüğü haberlerde, Kushner’in Fransa’yı antisemitizme karşı gerekli önlemleri almamakla eleştirdiği ifadeleri nedeniyle daha önce de Dışişleri'ne çağrıldığı hatırlatıldı.

Huffpost, "ABD Büyükelçisi'nin yarattığı yeni gerginlik sonrası Fransız makamlarının öfkesi" manşetini attığı haberde, Kushner’in çağrılmasına rağmen Bakanlığa gitmemesinin Paris’in bu duruma diplomatik karşılık vermesine kapı araladığını yazdı.

Haberde, Kushner’in daha önce de çağrıldığı halde Dışişleri'ne gitmediği anımsatılarak, Paris-Washington hattında gerilimin arttığı belirtildi.

France 24, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi, "ABD Büyükelçisi Charles Kushner Dışişleri'ne gitmediği için yaptırıma uğradı" başlığıyla gördü.

La Croix gazetesi ise "Charles Kushner: Trump’ın dünürü ve diplomatik olmayan çıkışları ile tanınıyor" manşetini attığı haberde, Kushner’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilerine dikkati çekti.

TF1 kanalı, Fransa ve ABD arasındaki diplomatik krizi, "Charles Kushner, Fransa Dışişleri'ni yok saydı" başlığıyla sayfasına taşırken, Fransız Le Point dergisi Kushner’in "Paris’in sınırlarını zorladığını" yazdı.

Kushner, Büyükelçiliğin açıklamaları nedeniyle Dışişleri'ne çağırılmıştı

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner’i dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığına gitmeyen Kushner’in Fransız bakanlarla görüşmesi kısıtlanmıştı

Fransız diplomatik kaynaklar, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kushner'in, bakanlığa gitmemesi üzerine Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını bildirmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, Bakanlığa gitmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

