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Dünya

Donbas'ta yaklaşık 2 bin ateşkes ihlali oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 21 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1927 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

Talha Yavuz   | 23.02.2022
Donbas'ta yaklaşık 2 bin ateşkes ihlali oldu

Kiev

Misyonun yayımladığı raporda, 21 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 332'si patlama olmak üzere 703 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktarılırken, bölgede bir önceki gün 579 ihlalin yapılmış olduğu bilgisine yer verildi.

İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Horlivka, Şirokine, Petrivske bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Luhansk bölgesinde ise 1149 patlama olmak üzere 1224 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölgede bir önceki gün 333 ihlalin yapılmış olduğu hatırlatıldı.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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