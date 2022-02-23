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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, gündeme ilişkin ortak basın toplantısı düzenliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Polonya, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 23.02.2022
Polonya Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Varşova

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine ilişkin "zararlı ve tehlikeli bir jeopolitik proje" açıklamasını yaparken, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, karar için "hiç yoktan iyi" ifadesini kullandı.

Kaczynski "Halihazırda zaten güçlü ve saldırgan bir devlete, silahlı gücünü artırabilsin diye hiç durmadan kaynak sağlayamazsınız." diye konuştu.

Bu arada Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasından bir gün sonra Polonya hükümeti, askeri harcamaların artmasının önünü açacak savunma yasasını onayladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

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