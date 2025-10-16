Dolar
41.85
Euro
48.96
Altın
4,271.95
ETH/USDT
3,970.00
BTC/USDT
109,940.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" panelinde konuşuyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor

Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor
Titanik enkazına inen denizaltıdaki kazanın sebebi mühendislik hatası olarak belirlendi

Titanik enkazına inen denizaltıdaki kazanın sebebi mühendislik hatası olarak belirlendi
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem Türkiye hem AB için "kazan-kazan" olacak

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem Türkiye hem AB için "kazan-kazan" olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet