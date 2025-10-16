Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Görüşmede, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.
Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.