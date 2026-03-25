ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Pekin'e yapacağı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

Leavitt, daha önce Trump'ın nisan başında gerçekleştireceği açıklanan, ancak ABD ile İran arasındaki gerilim dolayısıyla ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde yapacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl içerisinde ilerleyen aylarda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile "savaştaki son durumu" ele aldı
İçişleri Bakanı Çiftçi: (Türkiye-İran sınırında alınan tedbirler) Burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda
MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları'nda gençlerle buluşacak
Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Fed, 2025'te 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

Fed, 2025'te 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İran'a saldırıların uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur

Fitch: ABD'nin ticaretinde eyaletler arası ayrışmayı yapay zeka ve tarifeler yönlendiriyor

Fitch: ABD'nin ticaretinde eyaletler arası ayrışmayı yapay zeka ve tarifeler yönlendiriyor
Rusya: Orta Doğu'daki kriz nükleer felakete yol açabilir

Rusya: Orta Doğu'daki kriz nükleer felakete yol açabilir
Trump'ın, "İran'a saldırılarla ilgili günde 2 dakikalık patlama görüntüleriyle bilgilendirildiği" iddiası

Trump'ın, "İran'a saldırılarla ilgili günde 2 dakikalık patlama görüntüleriyle bilgilendirildiği" iddiası
