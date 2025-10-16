Dolar
41.85
Euro
48.96
Altın
4,271.95
ETH/USDT
3,970.00
BTC/USDT
109,940.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun "Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi" panelinde konuşuyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağı belirtildi.

Hakan Çopur  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Washington

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan habere göre, Trump ile Putin bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekerken, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik öncelikli başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

Putin: Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi bozuluyor

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

NYT'den, Trump yönetiminin "beyazlara öncelik verecek mülteci sistemi" üzerinde çalıştığı iddiası

NYT'den, Trump yönetiminin "beyazlara öncelik verecek mülteci sistemi" üzerinde çalıştığı iddiası
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor

Trump ve Lee'nin APEC Zirvesi'ndeki olası görüşmesinde tarifelerde anlaşma sağlanması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet