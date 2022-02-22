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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, gündeme ilişkin ortak basın toplantısı düzenliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dildar Baykan Atalay   | 22.02.2022
Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan taahhüdünü yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Beyaz Saray'da Kuleba ile bir araya geldi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne taahhüdünü bir kez daha yineleyen Biden, Rusya'nın sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetini" "bağımsız" olarak tanıma kararının ardından ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik ve makroekonomik destek vermeye devam edeceğinin altını çizerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına yönelik, ABD'nin ortak ve müttefikleriyle yakın iş birliği içinde sert ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini kaydetti.

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