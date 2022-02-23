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Dünya

Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi.

Talha Yavuz   | 23.02.2022
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

Kiev

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, halihazırda bir seferberliğe gerek olmadığını aktardı.

Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını ifade etti.

Ukrayna'da Kasım 2021'de onaylanan yasa, "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlıyor.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin’in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

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