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Dünya

Japonya'da meclis 2022 mali yılı için 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağını kabul etti

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 2022 mali yılı kapsamlı 107,6 trilyon yenlik (938 milyar dolar) bütçe taslağını onayladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.02.2022
Japonya'da meclis 2022 mali yılı için 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağını kabul etti

Tokyo

Mecliste düzenlenen oturumda, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito'nun düzenlediği yeni mali yıl taslak bütçesi kabul edildi.

Oy çokluğuyla geçen bütçeye, muhalif cephede siyaset yürüten Halk için Demokratik Parti'nin (Kokumin) de taslağı desteklediği bildirildi.

Yaşlanan ülke nüfusu karşısında, bütçede 36,27 trilyon yen (314 milyar dolar) sosyal güvenlik hizmetlerine tahsis edildi.

Siber uzay dahil yeni sahalara yönelik yatırımların yer alacağı ulusal savunma harcamalarına 5,40 trilyon yen (46,9 milyar dolar) ayrılacak.

Kovid-19'a karşı olası müdahaleler kapsamlı muhtemel harcamalar için ihtiyat akçesi 5 trilyon yen (43,4 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Borç ödeme maliyetlerine 24,3 trilyon yen (211 milyar dolar) ayıran hükümet, bütçenin finansmanı için 36,9 trilyon yen (320 milyar dolar) yeni tahvil ihracı planlıyor.

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