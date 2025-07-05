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İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağı bildirildi.

Mücahit Türetken  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

İstanbul

Şehir Hatlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız." ifadesine yer verildi.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.

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