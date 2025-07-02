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Dünya

Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi

Japonya'nın güneybatısında Tokara takımadalarında 11 günde farklı büyüklükte 911 deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Japonya'nın güneybatısında 11 günde 911 deprem meydana geldi

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, Kagoşima eyaletine bağlı takımadalar, son 11 gündür depremlerle sarsılıyor.

Verilere göre, 21 Haziran-2 Temmuz'da adalar bölgesinde büyüklüğü en fazla 5,6 olmak üzere 911 deprem meydana geldi.

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Buna göre, 1 ve üzeri büyüklükte 610, 2 ve üzeri büyüklükte 220, 3 ve üzeri büyüklükte 60, 4 ve üzeri büyüklükte 18 sarsıntı oluştu.

5 ve üzeri büyüklükte depremler ise 3 kez meydana geldi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, bölgedeki depremlere ilişkin ölü, yaralı ve hasar bilgisi rapor edilmedi.

Olası tsunami riski

JMA yetkilisi Kiyomoto Masaşi, gazetecilere, takımada bölgesindeki deprem sıklığının kaynağının belirsiz olduğunu kaydetti.

Kiyomoto, "İki veya dört yıl öncesinde meydana gelenlere kıyasla hissedebildiğimizden iki kat daha fazla deprem yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

10-20 kilometre derinlikte ve yüksek büyüklükteki depremlerin tsunami riski oluşturabileceğini vurgulayan Kiyomoto, vatandaşlara uyarılara duyarlılık göstermeleri çağrısı yaptı.

Uzman Doç. Dr. Yokose: "Bölgede üç aktif fay var"

Devlet televizyonu NHK'ye konuşan Kumamoto Üniversitesinden Deniz Tabanı Topografyası Uzmanı Doç. Dr. Yokose Hisayoşhi, bölgede üç aktif fay olduğunu bildirerek, "Sarsıntılar 2-3 hafta devam edebilir. İnsanlar büyük bir depreme hazırlıklı olmalı." uyarısında bulundu.

Halk endişeli

Takımadalara bağlı Akuseki adasından Isamu Sakamoto, Japan Times gazetesine verdiği demeçte bölge halkının endişesine değindi.

Güvenlik önlemi gerekçesiyle işletme faaliyetlerini geçici askıya aldığını kaydeden Isamu, "daha güçlü bir deprem kaygısı" taşıdıklarını söyledi.

Isamu, "Sarsıntı dikey ve önce yüksek bir gürültü oluyor, sonra (yer) sallanmaya başlıyor. Bu, şok edici." dedi.

Nüfus yaklaşık 670

160 kilometrelik bir bölgeyi kapsayan Tokara takımadaları bölgesinde Eylül 2023'te 346 ve Aralık 2021'de ise 308 deprem meydana gelmişti.

Toplamda 100 kilometre yüzölçümüne sahip ve başlıca 7 adacıktan oluşan Tokara takımadalarında, Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık 670 kişi yaşıyor.

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