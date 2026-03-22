Dolar
44.30
Euro
51.23
Altın
4,494.59
ETH/USDT
2,042.50
BTC/USDT
67,868.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebilir

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına ülkesinin asker gönderebileceğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Ankara

Motegi, ulusal Fuji TV kanalında katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve hafta içi Japonya ve ABD liderlerinin yaptığı görüşmenin içeriğine değindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ABD'de hafta içindeki görüşmede Başkan Donald Trump'a "bölgeye olası gemi sevkiyatına" yönelik ülke içi yasal kısıtlamaları açıkladığını kaydeden Motegi, ancak ABD tarafına "belirli bir söz" verilmediğini belirtti.

Ülkesinin "mayın temizleme teknolojisinin dünyada en üst seviyede" olduğunu savunan Motegi, Orta Doğu'da ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda yapılacak mayın temizleme operasyonlarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) birimlerinin sevk edilebileceğine işaret etti.

Motegi, "Eğer tam bir ateşkes sağlanırsa, varsayımsal olarak, mayın temizleme gibi konular gündeme gelebilir. Bu tamamen varsayımsal bir durum. Ancak ateşkes sağlanırsa ve deniz mayınları bir engel oluşturuyorsa, o zaman bunun dikkate alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, 19 Mart'ta Japonya Başbakanı Takaiçi'yi Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Ham petrol rezervini 1970'lerde depolamaya başlayan Japonya'nın tüketiminin yüzde 90'ının, petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağlı olduğu biliniyor.

Japonya'nın 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervi bulunuyor. Bu, ülkenin yaklaşık 250 günlük iç tüketimine denk geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

Japonya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebilir

Japonya, ateşkes halinde Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına asker gönderebilir

Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman turistlerin tercihi Türkiye ve güvenli bölgeler

Körfez ülkelerinde turizm ve havacılık sektörü ağır kayıplarla karşı karşıya

Ülke risk primleri yükselirken, piyasalarda dalgalanmalar görülüyor

ABD'nin Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ile 2 bin 500 asker daha konuşlandıracağı ve kara harekatı için hazırlık iddiası

ABD'nin Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandırma sürecinde olduğu iddia edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet