Ekonomi

Avro Bölgesi'nde büyüme durma noktasında

Avro Bölgesi'nde mart ayında büyüme, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enflasyon artışını körüklemesiyle neredeyse durma noktasına geldi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Brüksel

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan bileşik PMI, martta 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Şubat ayında 50,8 olan imalat sanayi PMI ise martta 51,4 seviyesine yükseldi. Böylece imalat sanayi PMI, son 45 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,9'dan 50,1'e inerek son 10 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe yeni siparişlerdeki azalma nedeniyle üretim artışının neredeyse durma noktasına geldiğini, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından girdi maliyetlerindeki enflasyonun keskin bir şekilde hızlanarak son 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu
DMM, "Türkiye'de gübre krizi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Başkentte barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı
Yağışlarla dolan Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi tahliye aşamasına ulaştı

Hürmüz Boğazı'ndaki blokaj enerji krizini Avrupa'nın merkezine taşıdı

Vietnam'da artan yakıt fiyatları nedeniyle hava yolu şirketleri bazı uçuşları durdurmaya hazırlanıyor

Küresel piyasalar Orta Doğu gündeminde netlik arıyor

Küresel piyasalar Orta Doğu gündeminde netlik arıyor
AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz

AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz
Çin'den, ayrım gözetmeyen saldırıların Orta Doğu'yu kaosa sürükleyeceği uyarısı

Çin'den, ayrım gözetmeyen saldırıların Orta Doğu'yu kaosa sürükleyeceği uyarısı
