ABD Başkanı Trump'tan Japonya'ya tarife tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.
New York
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
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Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.
ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.