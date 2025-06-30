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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar : "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta İngiltere olmak üzere uluslararası toplumdan ülkesine yönelik direkt uçuş, direkt ticaret konularında adım atmasını beklediklerini söyleyerek, "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar : "KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır"

Lefkoşa

İngiltere'deki temaslarının ardından KKTC'ye dönen Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

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Tatar, Londra ziyareti sırasında İngiliz yetkililerle temaslarda bulunduğunu dile getirerek, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile ülkesinin genel siyasi pozisyonu, KKTC'den emlak alanlara yönelik tutuklamalar dahil Rum tarafının yarattığı gerginlikleri değerlendirdiklerini aktardı.

Temasları sırasında İngiltere'nin Kıbrıs meselesine yönelik siyasetini tekrar gözden geçirmesi gerektiğine dair mesajlar verdiklerini anlatan Tatar, "Brexit'ten sonra İngiltere ile ilişkilerde Kıbrıs Türk halkı adına birtakım farklı gelişmeler bekliyoruz. İngiltere'de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor. KKTC'de ise 30 bine yakın İngiltere vatandaşı. İngiltere ile gelişmeler maalesef bugüne kadar istediğimiz ölçüde olmadı." diye konuştu.

Tatar, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini de belirterek, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) desteğiyle İngiltere'deki Türk Dili bölümlerine ve kültür okullarına katkı sağlanacağını ifade etti.

İngiltere'den ve uluslararası toplumdan ülkesine yönelik "3D" olarak formüle edilen direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas konularında adım atmasını beklediklerini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC, Doğu Akdeniz'deki istikrarın anahtarıdır. Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Garantör ana vatan Türkiye, bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesidir. Mavi Vatan'daki gelişmelere baktığımızda da KKTC'nin ne kadar önemli olduğu görülebilir. Bunların tamamını İngiltere'deki tüm yetkililerle paylaştım."

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