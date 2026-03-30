Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.