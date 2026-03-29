Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Batılı 4 ülke, İsrail'den Filistinli mahkumlara idam cezasını öngören tasarının reddedilmesini istedi

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya, İsrail’de meclis komitesinin Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa tasarısını onaylaması nedeniyle “derin endişe” duyduklarını bildirerek, söz konusu tasarının yürürlüğe konulmaması çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Londra

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli esirlere yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, söz konusu ülkeler, İsrail'de idam cezasının uygulanabileceği durumları önemli ölçüde genişletecek ve gelecek hafta yasalaşması muhtemel tasarı hakkında derin endişelerini dile getirerek, tasarının fiilen ayrımcı niteliği konusunda özellikle endişeli olduklarını vurguladı.

"Dünyanın neresinde olursa olsun idam cezasına karşı çıkıyoruz"

İdam cezasının, caydırıcı hiçbir etkisi olmayan, insanlık dışı ve onur kırıcı bir ceza biçimi olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun idam cezasına karşı çıkıyoruz. İdam cezasının reddi, bizi birleştiren temel bir değerdir. Knesset (İsrail Meclisi) ve İsrail hükümeti içindeki İsrailli karar alıcıları bu planlardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

