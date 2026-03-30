Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın, "ülkesinin savaşı olmadığını ve bu savaşa sürüklenmeyeceklerini" bildirdi.

Zuhal Demirci  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesinin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğini belirtti

İngiltere

Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başbakan Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz." yanıtını verdi.

İngiltere'nin bu süreçte mevcut tutumunu sürdüreceğinin altını çizen Starmer, ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için "savunma amaçlı önlemler" aldığını söyledi.

"Yarın Acil Durum Kabine Toplantısı yapacağım"

Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı ve bu boğazı açmak için neler yapabileceğimiz konusunda pek çok tartışma var. Zira bu, enerji fiyatlarını düşürmenin en etkili yolu. Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından, her şeyin düzgün şekilde izlendiğinden ve denetlendiğinden emin olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
