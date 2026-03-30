Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
ABD ordusu eski mensubuna göre, ABD, İHA teknolojisine uyum sağlamaması halinde askeri üstünlüğünü kaybedecek

ABD ordusunun eski mensubu William McNulty, İHA teknolojisinin savaş alanında "devrim" olduğunu savunarak, ABD'nin bu modern koşullara uyum sağlamaması durumunda askeri üstünlüğünü kaybedeceğini ileri sürdü.

Yasin Yorgancı  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
ABD ordusu eski mensubuna göre, ABD, İHA teknolojisine uyum sağlamaması halinde askeri üstünlüğünü kaybedecek

CBS'nin haberine göre, "60 Minutes Overtime" programına katılan Ukrayna ordusu için hava gözetleme İHA'ları üreten bir firmaya yatırılan ABD fonunun yöneticiliğini yapan McNulty ve eski Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, ABD'nin İHA stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

McNulty, İHA teknolojisinin savaş yöntemleri arasında bir "devrim" olduğunu savunarak, "ABD, savaş alanındaki modern koşullara uyum sağlamazsa askeri üstünlüğünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı kullandığı aynı insansız sistemlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

60 Minutes programına konuşan bir İHA operatörü, Ukrayna'nın, yaklaşık 2 bin kilogram patlayıcı taşıyabilen "Sea Baby" adlı bir model de dahil olmak üzere, deniz İHA'ları geliştirdiğini, bunun bir Rus savaş gemisini imha etmek için yeterli olduğunu öne sürdü.

Habere göre, tanesi yaklaşık 300 bin dolar olan deniz İHA'ları, on milyonlarca dolar değerindeki savaş gemilerini imha edebiliyor.

Ukrayna'nın İHA üretim kapasitesindeki artış

Konuyla ilgili bazı tahminlerin de yer aldığı habere göre, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta, her iki taraftaki kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine İHA saldırıları sebep oluyor.

Rusya ile savaş boyunca Ukrayna'nın İHA üretimine değinen Kamyshin, kapasitenin yılda 2 binden 4 milyona çıkarıldığını ifade etti.

Kamyshin, "Bu, büyük sayılarla oynanan, veriye dayalı bir savaş. Bu bir sayı oyunu. Her şeyi saymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

