ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

Yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı.

Tolga Yanık  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İstanbul

Savunma sanayisinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı. 

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

ASELSAN'ın sürdürülebilirlik ve sıfır atık çalışmaları hız kesmiyor

Türk firmaları, uydu sektörünün en büyük buluşmasında yer aldı

Katar'da düşen helikopterde 1 TSK personeli ile 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da düşen helikopterde 1 TSK personeli ile 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı

Çin, "Kuaycou 11 Y7" roketiyle 8 uydu fırlattı
The Economist: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından uydu görüntüleri kısıtlandı

The Economist: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından uydu görüntüleri kısıtlandı
