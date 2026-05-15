Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan'da, sağanağın etkisiyle Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.

Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde şeker pancarı, patates, arpa ve buğday ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Devlet Su İşleri ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Fotoğraf : Kargın Belediyesi/AA

Osmaniye

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı köylerde evler ve tarım arazileri sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve ara ara etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Koçyurdu köyünde birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Evlerini su basan vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edilirken, Devlet Su İşlerine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kadirli ilçesinde ise Aşağı Bozkuyu ve Yukarı Bozkuyu köylerini ilçeye bağlayan yollarda derelerin taşması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bir süre ulaşıma kapanan yollar, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yozgat

Yozgat'ta sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı köylerde ekili alanlar zarar gördü.

Merkeze bağlı İnceçayır ve Sorgun ilçesine bağlı Aşağıkarakaya köyünde, etkili olan sağanağın ardından sel oluştu.

Sel, hububat başta olmak üzere ekili alanlarda hasara yol açtı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, köy ve arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Yaşanan sel nedeniyle birçok mahalle yolunda hasar oluştu, bazı bölgelere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dere yataklarının taşma noktasına geldiği ilçede, belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kilis

Kilis'te öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Malatya

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı.