Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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