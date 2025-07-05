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Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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