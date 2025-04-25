Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,294.49
ETH/USDT
1,778.60
BTC/USDT
94,881.00
BIST 100
9,468.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi, Trabzon Kent Meydanı’nda coşkuyla kutlanıyor
logo
Gündem

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

Adsız Günebakan  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ilçe merkezindeki konteyner kentte düzenlenen törende, deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deprem ülkesi olduklarını, her an afetlere hazırlıklı olmak gerektiğini, bu gerekliliği de İstanbul'da yaşanan depremin bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yılmaz, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nurdağı'nın 6 Şubat 2023'teki depremden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay olarak toplum merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, esnaf-çiftçi destek programlarımızla, iş ve meslek edindirme kurslarımızla, psikososyal desteklerimizle, koruma programlarımızla buradaki insanımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çok büyük yol aldık, daha da hızlı bir şekilde yol alıp bu günleri atlayacağız ama bir afet olduktan sonra normale dönmek, hayatın tamamen normale dönmesi yıllar alabiliyor. Bizim özellikle Türkiye gibi sınav ülkesi olan bir ülkede gençlerimiz, çocuklarımız için bir yıl ne kadar önemli, bunu en iyi anneler bilir. Kızılay'ın kadınları da bu anne şefkatini, merhametini, sevgisini sadece bir kütüphane olarak değil, içine dualarını, sevgilerini, güler yüzlerini ekleyerek bugün organize oldular, el ele verdiler. Bugün 13. kütüphanemizin açılışını onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz."

Afet konusunda bilinçlenmenin önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'teki depremlerden 13 milyon insanımız etkilendi. Burada büyüyen, bu kütüphanelerde çalışan, üniversiteyi kazanan, liseye giden çocuklar bütün Türkiye'ye afete dirençliliği anlatma anlamında da öncü olacak. Çünkü onlar bütün zorluklara rağmen, bu kütüphanelerde bir gün bir yerin boş olmayacağı şekilde oturup çalışıyorlar, geleceklerine yatırım yapıyorlar ve bu zorlu günlerden inşallah daha da güçlenerek çıkıyorlar. Bu kütüphanelerde Türkiye'nin geleceğini kuracak, bugünleri hatırlayacakları ve daha dirençli ve daha bilinçli bir toplumun inşası için çalışacak, Kızılay gençleri yetiştirecek."

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da kütüphanenin kurulmasında emeği geçen kadınlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklarla Kızılay Kadın'ın topladığı bağışlarla yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Esra Özkoç, Kızılay çalışanları, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Batı'nın kültür ajanlığını yapanlardan çok çekmiştir
Balıkesir'de ölü yunus sahile vurdu
DMM, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor
İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar

Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet