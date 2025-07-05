Orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazı sonrası camilerde dua edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camisi'nde katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum. Yüce Rabb'imiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin.
Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 5, 2025
Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm…
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