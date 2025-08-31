Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,464.30
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Gündem

Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 198 şüphelinin gözaltına alındığını, 49'unun tutuklandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlar kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin lira değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, 'araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Organize suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet