Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
108,339.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Gündem

Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı olarak teknolojinin tüm imkanlarını adalet sisteminin hizmetine sunduklarını, dijital dönüşümle hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdıklarını belirtti.

Kendi kaynaklarıyla, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdikleri proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Tunç, böylece işlemlerin daha da hızlandırıldığına, kaynaklardan ve masraflardan sağladıkları tasarrufla ülke ekonomisine katkıda bulunduklarına dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Tunç, "24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görülen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı hizmetlerini teknolojik gelişmelerle güçlendirdik ve bilişim alanında tarihi bir dönüşüme imza attık. UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik. Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP'ta, vatandaş portal 24,6 milyon, avukat portal 209 bin, uzlaştırmacı portal 19 bin, bilirkişi portal 83 bin, arabulucu portal 48 bin, e-Satış portal 3 milyon
kullanıcıya ulaştı." bilgilerini paylaştı.

Uygulamaya konan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleriyle (SEGBİS) tutuklu ile hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesinin, vatandaşların ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne geçtiklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"SEGBİS'in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 videokonferans görüşmesi yapılmasını sağladık. Hukuk mahkemesi yargılamalarında tarafların ve avukatların mahkeme salonuna gitmeden çevrimiçi katıldığı e-Duruşma sistemiyle ise 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma gerçekleştirdik. E-Tebligat sistemiyle haftalarca süren tebligat işlemini, saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir hale getirdik. Böylece yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçtik. 2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek, 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettik.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

"Mavi vatanın" vurucu güçleri TEKNOFEST'te omuz omuza

"Mavi vatanın" vurucu güçleri TEKNOFEST'te omuz omuza

Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da son gün etkinlikleri başladı

SSB Başkanı Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Hızırreis'i ziyaret etti

SSB Başkanı Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Hızırreis'i ziyaret etti
Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor

Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor
TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet