Ekonomi, Teknoloji

Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor

İlk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Roketsan'ın yürütücülüğünü yaptığı Su Altı Roket Yarışması'nın yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Abdulkadir Günyol  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Roketsan, etkinlikte yürütücülüğünü üstlendiği "Su Altı Roket Yarışması" ile alanda dikkati çekiyor. Bu özel yarışma, genç mühendis adaylarına su altı roket sistemleri tasarlama, geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama imkanı sunuyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yarışma, katılımcıların mühendislik kabiliyetlerini ortaya koymalarına ve geleceğin savunma teknolojilerine yön verecek yenilikçi fikirler geliştirmelerine zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Su Altı Roket Yarışması alanına giderek gençlerin heyecanına ortak oldular.

Etkinlikle ilgili konuşan İkinci, "Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü rolünü denizlere taşıyacak gençlerimiz için bu yarışma çok kıymetli bir fırsat. Su altı roket teknolojileri, geleceğin stratejik alanlarından biri. Roketsan olarak biz de genç mühendislerimizin yanında olmaktan, onları cesaretlendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizcilik kültürü genç nesillere aktarılıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ayrıca, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar da gerçekleştiriliyor.

Milli teknolojilerin denizlerdeki yansımasını gözler önüne seren TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik kültürünü genç nesillere aktarmayı ve Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.

