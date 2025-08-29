Dolar
41.15
Euro
48.13
Altın
3,445.42
ETH/USDT
4,344.90
BTC/USDT
108,647.00
BIST 100
11,286.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

"Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", katılımcıları Türk denizciliğiyle ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Abdulkadir Günyol  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
"Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlik kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tünel, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Türkiye'nin deniz gücünü, donanmasını ve savunma sanayindeki son gelişmeleri yakından tanıma imkanı sunuyor.

Katılımcılar, tünel boyunca Mavi Vatan doktrininin önemini ve Türkiye'nin bu çerçevede tarih boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bilgilendirici notları inceleyebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Benzer haberler

"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor

"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor

"Mavi Vatan Zaman Tüneli" katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

"TEKNOFEST Mavi Vatan" genel halk ziyaretine açıldı

Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var

Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum
TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışması başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet